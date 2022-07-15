Не самое холодное 15 июля. В Петербурге ровно 20 градусов и дождь

Сегодняшний день оказался не самым холодным 15 июля за 25 лет наблюдений. Но уже стал дождливым: в центре и других районах закапало.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поправил прогноз «Яндекса». «Сейчас в Санкт-Петербурге +20 гр. В 2017 году и 2004 году было днем +18 гр. В 1995 году в Санкт-Петербурге максимальная температура повышалась почти +19 гр. А экстремум температуры в 1999 году составил +33,7 гр.», — сообщил он в своём телеграм-канале.
Циклон принёс в Петербург прохладную погоду и дожди. Сервис «Яндекс.Погода» предполагал, что погода может поставить рекорд, но прогноз не сбылся: воздух погрелся ровно до 20 градусов. В выходные может быть на 1–2 градуса холоднее, а на следующей неделе ожидается потепление.