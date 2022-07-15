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    Город выкупит у федералов дачу генерала Чернова на Октябрьской набережной. Она оценивается в 200 млн рублей

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    Усадьбу генерала Александра Чернова, известную также как Сосновка в Невском районе Петербурга, не станут продавать на торгах, как планировалось раньше. Правительство поручило подготовить распоряжение о возмездной передаче памятника вместе с землей городу в лице АО «Корпорация развития Санкт-Петербурга». Об этом 15 июля сообщил «Фонтанке» депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов.

    Предполагается, что компания выкупит старинный особняк XIX века и часть парка Сосновка по рыночной цене. Еще один участок, прилегающий к усадьбе, с уникальной гидротехнической системой из нескольких прудов, она возьмет в аренду, поскольку приватизировать землю с водными объектами запрещает Земельный кодекс.

    «Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации <…> Минфином России совместно с Минстроем России, Минкультуры России, Росимуществом и АО «ДОМ.РФ» в настоящее время осуществляется подготовка <…> проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о возмездной передаче в собственность АО «Корпорация развития Санкт-Петербурга» без проведения торгов по рыночной стоимости земельного участка <…> и единого недвижимого комплекса <…>, а также земельного участка <…> — в аренду», — сообщил министр финансов Антон Силуанов в ответ на депутатский запрос Романова.

    В пояснительной записке к проекту распоряжения правительства (имеется в распоряжении «Фонтанки») отмечается, что существенным условием договора купли-продажи являются работы по сохранению памятника архитектуры «Жилой дом», входящего в ансамбль «Усадьба Чернова А.И. «Сосновка»». Территорию планируют использовать под культурные и социальные цели.

    «Сосновка обладает большим социальным, культурным и рекреационным потенциалом, она станет украшением Невского района: будет отреставрирован парк, а особняк реконструируют для использования в качестве современного социального объекта», — комментирует Романов дальнейшую судьбу объекта.

    По предварительным данным, которые приводит парламентарий, стоимость имущественного комплекса, включающего два участка общей площадью 22,9 га, оценивается примерно в 200 млн рублей. Закон гласит, что город может купить его только в лице компании, где он является мажоритарным акционером. По данным СПАРК, АО «Корпорация развития Санкт-Петербурга» на 100% принадлежит КИО.

    Пока усадьба и прилегающие к ней участки находятся в федеральной собственности. В сентябре 2021 года оператор реализации федеральной недвижимости АО «Дом.рф» стал готовить имущественный комплекс к торгам, но против этого восстали местные жители. Они опасались, что территорию могут застроить жильем.

    В связи с этим депутат Михаил Романов по своей инициативе обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать выкуп объекта в собственность города и тот согласился. В обращении главы города в правительство отмечается, что объект обладает большим социальным, культурным и рекреационным потенциалом и является единственной масштабной парковой зоной Невского района Петербурга.

    В то же время Романов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой инициировать процесс передачи федерального имущества Петербургу и отправил аналогичный депутатский запрос. В процессе парламентарий провел переговоры с руководством «Дом.рф», которое поддержало идею о продаже усадьбы городу. Положительные заключения дали также Минстрой, Минкультуры и Росимущество.

    В конце XIX века архитектор Александр фон Гоген построил для генерала Александра Чернова загородный дом в большом сосновом бору на правом берегу реки, который дал местности имя Сосновка. После революции в здании был открыт дом отдыха, в 1930-е годы — располагалась больница.

    В 1943 году усадьба была передана Минсвязи СССР. Радиоцентр и оборудование внутри использовались в том числе для глушения вражеских радиостанций. С тех пор территория усадьбы была закрытой. Правопреемником советского Минсвязи и пользователем объекта в наши дни стало ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС).

    В признанный объектом культурного наследия ансамбль входят три элемента: «Дом жилой», «Гидротехническая система», «Парк». По оценке КГИОП, все они находятся в ненадлежащем состоянии и требуют комплексной реставрации.

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