В ДНР умер взятый в плен британец. По словам омбудсмена, из-за болезней и стресса

В Донецкой народной республике скончался британец Пол Ури, который находился в плену. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила об этом 15 июля в своем Telegram-канале.
«Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — написала Морозова. Она добавила, что ему была оказана «соответствующая» медицинская помощь.
Как заявляет омбудсмен, Ури также «находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине» и скончался, «учитывая диагнозы и стресс».
В этом же сообщении Морозова рассказывает об обстоятельствах взятия британца в плен по версии ДНР: «[Пол Ури] руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Был взят в плен в апреле текущего года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР».
В настоящий момент в ДНР трое пленных иностранцев приговорены к смертной казни по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР отменили.