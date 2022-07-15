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    Боевые действия на Украине

    В ДНР умер взятый в плен британец. По словам омбудсмена, из-за болезней и стресса

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    4 комментария

    В Донецкой народной республике скончался британец Пол Ури, который находился в плену. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила об этом 15 июля в своем Telegram-канале.

    «Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — написала Морозова. Она добавила, что ему была оказана «соответствующая» медицинская помощь.

    Как заявляет омбудсмен, Ури также «находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине» и скончался, «учитывая диагнозы и стресс».

    В этом же сообщении Морозова рассказывает об обстоятельствах взятия британца в плен по версии ДНР: «[Пол Ури] руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Был взят в плен в апреле текущего года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР».

    В настоящий момент в ДНР трое пленных иностранцев приговорены к смертной казни по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР отменили.

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    Комментарии 4

    Ded Esoxer15 Июл 2022 в 13:38
    Странная смерть. Как мог человек с таким набором хронических заболеваний, да ещё психологически слабый, руководить боевыми операциями? Надо бы что-то одно из релиза убрать.
    +0-0
    ProstoZloy15 Июл 2022 в 13:28
    Угу, Магницкий тоже скончался в тюрьме после оказания "соответствующей помощи". Вопрос в том, кому это выгодно?
    +0-0
    265456342115 Июл 2022 в 13:26
    какой нежный оказался... Правильно это же не гражданских кошмарить как на сафари
    +0-0
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