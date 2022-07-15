В ДНР умер взятый в плен британец. По словам омбудсмена, из-за болезней и стресса

В Донецкой народной республике скончался британец Пол Ури, который находился в плену. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила об этом 15 июля в своем Telegram-канале.



«Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — написала Морозова. Она добавила, что ему была оказана «соответствующая» медицинская помощь.