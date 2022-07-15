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    Боевые действия на Украине

    «Участники совещания уничтожены». Минобороны РФ назвало цель удара по городу Виннице

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    В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными ракетами «Калибр» был нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в украинском городе Виннице.

    В этом месте 14 июля проходило совещание командования воздушных сил Украины с представителями иностранных поставщиков вооружения. Как сообщает Минобороны, они обсуждали передачу ВСУ самолетов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка.

    «В результате удара участники совещания уничтожены», — сообщило Минобороны РФ.

    Информация о «ракетном обстреле» Винницы появилась днем 14 июля в украинских СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось о погибших и пострадавших. Главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ сообщила, что обстрел нанесли по Дому офицеров.

    Старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов прокомментировал удар по Дому офицеров в Виннице. Он заявил, что удар был нанесен, потому что там готовились военные украинской армии.

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