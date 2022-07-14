Симоньян показала фото обстрелянного Дома офицеров в Виннице

Удар в украинском городе Винница был нанесен по Дому офицеров. Об этом 14 июля в своем телеграм-канале сообщила главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ.



«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков». И фото прислали. Публикую как прислано», — написала она и опубликовала снимки.

