Симоньян показала фото обстрелянного Дома офицеров в Виннице

Удар в украинском городе Винница был нанесен по Дому офицеров. Об этом 14 июля в своем телеграм-канале сообщила главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ.
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков». И фото прислали. Публикую как прислано», — написала она и опубликовала снимки.
На фото можно заметить разрушения, последствия пожара и обведенных в красный кружок людей в камуфляже.
Официальных комментариев от Минобороны России о произошедшем на момент публикации не поступало.
Информация о «ракетном обстреле» Винницы появилась днем 14 июля в украинских СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось о погибших и пострадавших.