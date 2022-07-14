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    Боевые действия на Украине

    Симоньян показала фото обстрелянного Дома офицеров в Виннице

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    Удар в украинском городе Винница был нанесен по Дому офицеров. Об этом 14 июля в своем телеграм-канале сообщила главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ.

    «Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков». И фото прислали. Публикую как прислано», — написала она и опубликовала снимки.

    Фото: Маргарита Симоньян / Telegram
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    На фото можно заметить разрушения, последствия пожара и обведенных в красный кружок людей в камуфляже.

    Официальных комментариев от Минобороны России о произошедшем на момент публикации не поступало.

    Информация о «ракетном обстреле» Винницы появилась днем 14 июля в украинских СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось о погибших и пострадавших.

    Фото: Маргарита Симоньян / Telegram

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