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    Боевые действия на Украине

    Российский дипломат в ООН прокомментировал удар по Дому офицеров в Виннице

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    Удар по Дому офицеров в Виннице был нанесен потому, что там готовились военные украинской армии. Об этом 14 июля заявил старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов.

    Так он ответил представителю Украины, который обвинил российских военных в ударе по Виннице.

    «РФ наносит удары только по военным объектам на Украине. И удар по Виннице был нанесен по Дому офицеров, где как раз готовились Вооруженные силы Украины», — сказал Варганов (цитата по РИА Новости).

    Ранее фото последствий обстрела опубликовала в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, на просьбу прокомментировать ситуацию в Виннице в Минобороны РФ ей ответили, что в Доме офицеров, попавшем под огонь, «был временный пункт размещения нациков».

    Информация о «ракетном обстреле» Винницы появилась днем 14 июля в украинских СМИ и телеграм-каналах. Сообщалось о погибших и пострадавших.

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