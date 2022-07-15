Не верь глазам своим: концертов «Машины времени» не будет, несмотря на афишу на сайте группы

Все концерты «Машины времени» в России отменены. Об этом 15 июля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.
Лидер группы Андрей Макаревич рассказал агентству, что концертов в Перми, Челябинске, Тюмени, Уфе и Екатеринбурге, которые заявлены в афише на официальном сайте группы, не будет. Выступления должны были состояться уже в сентябре в рамках тура группы с концертной программой «Мы рядом». Одноименная песня вышла у группы в 2020 году в последнем альбоме коллектива «В метре».
За афишу отвечает директор коллектива, объяснил артист, а сам он не знает, почему на сайте группы всё еще висит афиша с расписанием выступлений по России до июля 2023 года.
Ранее «Фонтанка» опубликовала хронику отмены концертов тех музыкантов, которые высказались против специальной военной операции России на Украине, и стоп-лист артистов, фигурировавший в среде организаторов концертов.