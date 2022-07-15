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    Музыка

    Не верь глазам своим: концертов «Машины времени» не будет, несмотря на афишу на сайте группы

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    18 комментариев

    Все концерты «Машины времени» в России отменены. Об этом 15 июля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

    Лидер группы Андрей Макаревич рассказал агентству, что концертов в Перми, Челябинске, Тюмени, Уфе и Екатеринбурге, которые заявлены в афише на официальном сайте группы, не будет. Выступления должны были состояться уже в сентябре в рамках тура группы с концертной программой «Мы рядом». Одноименная песня вышла у группы в 2020 году в последнем альбоме коллектива «В метре».

    За афишу отвечает директор коллектива, объяснил артист, а сам он не знает, почему на сайте группы всё еще висит афиша с расписанием выступлений по России до июля 2023 года.

    Ранее «Фонтанка» опубликовала хронику отмены концертов тех музыкантов, которые высказались против специальной военной операции России на Украине, и стоп-лист артистов, фигурировавший в среде организаторов концертов.

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    Комментарии 18

    Глеб 23315 Июл 2022 в 13:20
    Репутация это как девственность - даётся один раз. Респект Макару.
    +1-0
    Алик-115 Июл 2022 в 13:11
    Турне «Мы рядом» в смысле «Шалом, я в Израиле». Макара сейчас два. Один известен как «Поворот», другой известен с каждым днём все меньше
    +0-0
    baddanZer15 Июл 2022 в 13:08
    Я, как истинный представитель чудачья, как гордо назвал меня сам великий маэстро Андрей Макаревич, требую немедленно прекратить преследовать артиста и разрешить его концерты! Это мое условие и последнее предупреждение! Даю сутки, иначе я прямо не снимая шаровар выражу поддержку отечественной эстраде в изгнании. Время пошло!
    +0-0
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