Минобороны России объяснило ракетный удар в Виннице: новости о санкциях и спецоперации за 15 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 15 июля.
В Петербурге снова собрались судить Юрия Шевчука
Суд в Петербурге предпримет вторую попытку рассмотреть дело о правонарушении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации армии РФ из-за пламенной речи на концерте. Прежняя попытка закончилась тем, что протокол вернули составителям — полицейским из Уфы, которые допустили небрежность при составлении документа.
Как сообщает «Фонтанка», сейчас материалы дела вернулись в Санкт-Петербург, зарегистрированы в Дзержинском районном суде и сегодня переданы судье — той же, что не стала рассматривать их в мае из-за процессуальных небрежностей.
Минобороны объяснило ракетный удар в Виннице
Министерство обороны дало официальный комментарий по ракетным ударам в Виннице, произошедшим накануне.
— Вчера высокоточными ракетами «Калибр» был нанесён удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице — там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, — цитирует сообщение министерства РИА Новости. — На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолётов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.
Генпрокуратура нашла четыре организации, угрожающих безопасности РФ
Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решения о признании деятельности изданий Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat, The Insider нежелательной в России. Аналогичный статус «нежелательной организации» получил чешский «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute). По данным Генпрокуратуры, деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Запрет полетов на юг снова продлен
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России до 24 июля. По-прежнему не функционируют по назначению аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Полеты были приостановлены сразу после начала спецоперации на Украине, и с тех пор ограничения продляются каждый раз, когда подходит срок их окончания.
Hortex ушел из России
Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex продал бизнес в России. Новым владельцем компании «Ортика Фрозен Фудс», представлявшей интересы Hortex в России, стала ГК «Агама» — соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 11 июля. Стороны сделки не стали ее комментировать, однако источник на рынке подтвердил эту информацию журналисту «Коммерсантъ».
Hortex называет себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов в Центральной и Восточной Европе. В РФ производство велось на двух партнерских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии.
ГК «Агама» выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama и «Бухта изобилия». Компания владеет фабрикой по переработке трески, а совместно с датской Royal Greenland — фабрикой по переработке креветок и морепродуктов.
Тимати покупает Starbucks
Владельцами бизнеса Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Об этом Антон Пинский сообщил Forbes.
Напомним, кофейни Starbucks не работают в России с марта, а в мае компания объявила о планах насовсем уйти с российского рынка. До начала спецоперации в РФ работало более 100 точек Starbucks, большинство из них — в Москве.
В ДНР скончался пленный британец
Британский Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике как наемник, умер из-за болезней и стресса, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
— С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался, — написала уполномоченная по правам человека в своем телеграм-канале.
Дарья Морозова заявила, что представители Великобритании «проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными».
Вскоре появился комментарий МИД Великобритании о том, что они обратились к российским властям за разъяснениями информации о смерти задержанного в ДНР их подданного.
Отметим, что Пол Ури не был среди пленных британцев, приговоренных в ДНР к смертной казни.