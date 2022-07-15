Минобороны России объяснило ракетный удар в Виннице: новости о санкциях и спецоперации за 15 июля

Так выглядит запуск ракеты «Калибр», которой был нанесен удар в Виннице Фото: function.mil.ru Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 15 июля.

В Петербурге снова собрались судить Юрия Шевчука

Суд в Петербурге предпримет вторую попытку рассмотреть дело о правонарушении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации армии РФ из-за пламенной речи на концерте. Прежняя попытка закончилась тем, что протокол вернули составителям — полицейским из Уфы, которые допустили небрежность при составлении документа.

Как сообщает «Фонтанка», сейчас материалы дела вернулись в Санкт-Петербург, зарегистрированы в Дзержинском районном суде и сегодня переданы судье — той же, что не стала рассматривать их в мае из-за процессуальных небрежностей.

Минобороны объяснило ракетный удар в Виннице Министерство обороны дало официальный комментарий по ракетным ударам в Виннице, произошедшим накануне. — Вчера высокоточными ракетами «Калибр» был нанесён удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице — там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений, — цитирует сообщение министерства РИА Новости. — На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолётов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.

Генпрокуратура нашла четыре организации, угрожающих безопасности РФ Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решения о признании деятельности изданий Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat, The Insider нежелательной в России. Аналогичный статус «нежелательной организации» получил чешский «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute). По данным Генпрокуратуры, деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Запрет полетов на юг снова продлен Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России до 24 июля. По-прежнему не функционируют по назначению аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Полеты были приостановлены сразу после начала спецоперации на Украине, и с тех пор ограничения продляются каждый раз, когда подходит срок их окончания. Hortex ушел из России Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex продал бизнес в России. Новым владельцем компании «Ортика Фрозен Фудс», представлявшей интересы Hortex в России, стала ГК «Агама» — соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 11 июля. Стороны сделки не стали ее комментировать, однако источник на рынке подтвердил эту информацию журналисту «Коммерсантъ».

Hortex называет себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов в Центральной и Восточной Европе. В РФ производство велось на двух партнерских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии. ГК «Агама» выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama и «Бухта изобилия». Компания владеет фабрикой по переработке трески, а совместно с датской Royal Greenland — фабрикой по переработке креветок и морепродуктов. Тимати покупает Starbucks Владельцами бизнеса Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Об этом Антон Пинский сообщил Forbes.

Напомним, кофейни Starbucks не работают в России с марта, а в мае компания объявила о планах насовсем уйти с российского рынка. До начала спецоперации в РФ работало более 100 точек Starbucks, большинство из них — в Москве.

В ДНР скончался пленный британец Британский Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике как наемник, умер из-за болезней и стресса, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.



— С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался, — написала уполномоченная по правам человека в своем телеграм-канале. Дарья Морозова заявила, что представители Великобритании «проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными». Вскоре появился комментарий МИД Великобритании о том, что они обратились к российским властям за разъяснениями информации о смерти задержанного в ДНР их подданного.

Отметим, что Пол Ури не был среди пленных британцев, приговоренных в ДНР к смертной казни.