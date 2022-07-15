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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Брянской области сообщил об утреннем обстреле

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    В Брянской области рано утром 15 июля под обстрел попало приграничное село, повреждена ЛЭП. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — пишет Богомаз в своём телеграм-канале.

    По его словам, после завершения работы оперативных служб электрики начнут восстановление линии.

    В последние дни обстрелы Брянской области участились. 14 июля был повреждён пограничный пост, 12 июля — посёлок. Также губернатор заявлял о взрывном устройстве, сработавшем перед грузовым поездом, и сбитом украинском беспилотнике.

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