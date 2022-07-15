Губернатор Брянской области сообщил об утреннем обстреле

В Брянской области рано утром 15 июля под обстрел попало приграничное село, повреждена ЛЭП. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — пишет Богомаз в своём телеграм-канале.



По его словам, после завершения работы оперативных служб электрики начнут восстановление линии.

