В Брянской области сбили украинский беспилотник, заявил губернатор

В Брянской области 9 июля сбили украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
«В районе 15 часов в Карачевском районе средствами ПВО Вооружённых сил РФ, по предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат», — отметил он. Пострадавших нет, на месте работают военные и представители спецслужб.
По словам губернатора, в пятницу в воздушное пространство региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем дрон обстрелял пограничный пост посёлка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района.
5 июля Богомаз сообщал, что село Зерново попало под обстрел с украинской стороны. В конце июня при обстреле села Суземка пострадал человек.