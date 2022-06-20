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    Боевые действия на Украине

    Глава Брянской области рассказал об обстреле поселка Суземка. Пострадал один человек

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    6 комментариев

    Рано утром 20 июня Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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    В посёлке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. Также при обстреле пострадали частный жилой дом и стекла в нескольких трехэтажных домах. Сотрудник РЭС получил легкое осколочное ранение мягких тканей.

    «Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — уточнил Богомаз.

    «Фонтанка» писала, что 14 июня в Брянской области в результате обстрела приграничного села Займище пострадали шесть человек. Кроме этого, было повреждено полсотни домов.

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    Комментарии (6)

    252674901
    А кто главе не верит, тот "иноагент".
    твой отэц ля
    ципсо как всегда на страже новостей
    houspi
    Ну ни чего. Сейчас МЧС безопасный город за 15 ярдов развернет в течении двух лет, и обстрелы сразу прекратятся.
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