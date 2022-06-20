Глава Брянской области рассказал об обстреле поселка Суземка. Пострадал один человек

Рано утром 20 июня Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В посёлке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. Также при обстреле пострадали частный жилой дом и стекла в нескольких трехэтажных домах. Сотрудник РЭС получил легкое осколочное ранение мягких тканей.
«Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — уточнил Богомаз.
«Фонтанка» писала, что 14 июня в Брянской области в результате обстрела приграничного села Займище пострадали шесть человек. Кроме этого, было повреждено полсотни домов.