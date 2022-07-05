Брянская область — тоже под обстрелами

Под обстрел утром 5 июля попали не только сёла Курской области, но и Брянской.
«Сегодня утром со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал в своём телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
В Курской области, напомним, из-за обстрелов нет света в двух населённых пунктах, в том числе в Тёткино, которое атакуют третий раз с начала июля. Люди там также, предварительно, не пострадали.