Взрывное устройство сработало перед поездом в Брянской области, заявил губернатор

На железнодорожных путях в Брянской области перед грузовым поездом сработало «неизвестное взрывное устройство», заявил губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», — написал глава региона 9 июля в Telegram.
Накануне, 8 июля, он рассказывал, что в Брянской области сбили украинский беспилотник. А 5 июля писал об артиллерийских обстрелах.