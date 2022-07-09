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    Взрывное устройство сработало перед поездом в Брянской области, заявил губернатор

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    На железнодорожных путях в Брянской области перед грузовым поездом сработало «неизвестное взрывное устройство», заявил губернатор Александр Богомаз.

    «Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», — написал глава региона 9 июля в Telegram.

    Накануне, 8 июля, он рассказывал, что в Брянской области сбили украинский беспилотник. А 5 июля писал об артиллерийских обстрелах.

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