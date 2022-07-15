На Большой Пушкарской тушили доходный дом Никонова, человек в больнице

Серьёзный пожар произошёл рано утром 15 июля на Большой Пушкарской улице на Петроградской стороне. На этот раз горел не дом Басевича.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 4:50 поступил вызов в дом 38 по Большой Пушкарской. Там в 50-метровой квартире обгорели 3 квадратных метра на кухне. Пострадала женщина, её госпитализировали. Три пожарных расчёта (15 человек личного состава) ликвидировали возгорание к 5:24.



Дом 38, выходящий фасадами также на улицу Ленина и Большой проспект П.С., — это, по данным портала Citywalls, доходный дом архитектора Н. Н. Никонова, построенный самим архитектором в 1900–1901 годах в стиле эклектика. В 2001 году он был включён в список объектов, представляющих культурную ценность.

