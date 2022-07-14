Третий. Премьер Италии Марио Драги объявил об отставке

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что уходит со своего поста.

«Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики [Серджо Маттарелле]», – сказал он 14 июля на заседании Совета министров (цитата по ТАСС).



Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству, однако в голосовании отказалось участвовать Движение «Пять звезд» – одна из партий правящей коалиции, которая таким образом развалилась. Движение было недовольно недостаточной, по их мнению, поддержкой населения в условиях кризиса на фоне цен на энергоносители и экономической ситуации в стране. Кроме того, расхождение было и относительно позиции по Украине.

