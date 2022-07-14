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    Третий. Премьер Италии Марио Драги объявил об отставке

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    2 комментария

    Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что уходит со своего поста.

    «Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики [Серджо Маттарелле]», – сказал он 14 июля на заседании Совета министров (цитата по ТАСС).

    Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству, однако в голосовании отказалось участвовать Движение «Пять звезд» – одна из партий правящей коалиции, которая таким образом развалилась. Движение было недовольно недостаточной, по их мнению, поддержкой населения в условиях кризиса на фоне цен на энергоносители и экономической ситуации в стране. Кроме того, расхождение было и относительно позиции по Украине.

    «Сегодняшнее голосование в парламенте является очень значимым событием с политической точки зрения. Общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет», – сказал Драги.

    Ранее о своей отставке объявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Эстонии Кая Каллас.

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    Комментарии 2

    VKuser27909214 Июл 2022 в 20:32
    Пока вата не возбудилась до вероятного самовозгорания, напомню, что с 1946 года по сей день премьер-министры Италии менялись около 75 раз (знатоки, уточните). Разных лиц было гораздо меньше, повторных избраний большое число. Это особенность Итальянской демократии. Люди свободные там, и темпераментные. Единственного диктатора своего (был такой, Дуче) вверх ногами повесили, кстати, в 45-м. С тех пор власть фильтруют очень тщательно.
    +0-0
    kоt-obormot14 Июл 2022 в 20:31
    20нульнуль начинаЕТЬСЯ; комментарии на "Фонтанка" для неблагонадежных - отключаются!
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