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    Премьер-министр Эстонии объявила об отставке. Вместе с ней уходит и эстонское правительство

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    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что намерена уйти в отставку. Вместе с ней в отставку уходит и всё правительство. Об этом 14 июля сообщает «Интерфакс».

    «Премьер-министр Кая Каллас добавила к повестке дня дополнительный пункт, согласно которому она официально заявила о своем решении уйти в отставку по собственному желанию», — сообщило правительство.

    Каллас уходит в отставку, чтобы собрать новое правительство и вернуться на пост.

    «Я сама внесла это предложение [об отставке], потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — говорила она ранее.

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