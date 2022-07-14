Премьер-министр Эстонии объявила об отставке. Вместе с ней уходит и эстонское правительство

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что намерена уйти в отставку. Вместе с ней в отставку уходит и всё правительство. Об этом 14 июля сообщает «Интерфакс».

«Премьер-министр Кая Каллас добавила к повестке дня дополнительный пункт, согласно которому она официально заявила о своем решении уйти в отставку по собственному желанию», — сообщило правительство.



Каллас уходит в отставку, чтобы собрать новое правительство и вернуться на пост.

