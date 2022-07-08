Вторая пошла. СМИ сообщили об отставке премьера Эстонии

Кая Каллас объявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра Эстонии. Об этом 8 июля пишет РБК со ссылкой на местное издание.



«Я сама внесла это предложение [об отставке], потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — сказала она.



По словам Каллас, члены партии Isamaa («Отечество») намерены сформировать новое правительство как можно скорее.



Ранее в пятницу стало известно, что лидеры трех эстонских партий — Партии Реформ, Социал-демократической (СДП) и «Отечество» — договорились о создании новой правящей коалиции.

