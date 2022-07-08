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    Вторая пошла. СМИ сообщили об отставке премьера Эстонии

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    Кая Каллас объявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра Эстонии. Об этом 8 июля пишет РБК со ссылкой на местное издание.

    «Я сама внесла это предложение [об отставке], потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — сказала она.

    По словам Каллас, члены партии Isamaa («Отечество») намерены сформировать новое правительство как можно скорее.

    Ранее в пятницу стало известно, что лидеры трех эстонских партий — Партии Реформ, Социал-демократической (СДП) и «Отечество» — договорились о создании новой правящей коалиции.

    Накануне громкая отставка произошла в Великобритании. Борис Джонсон после череды скандалов и массовых увольнений из кабмина заявил, что покинет премьерское кресло. Он перестанет возглавлять правительство и Консервативную партию, когда будет выбран новый лидер. О том, как на эту новость отреагировали российские элиты, читайте в материале «Фонтанки».

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