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    Вышел из квартиры — открыл зонт. Дождь пошёл в девятиэтажке на Художников

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    Пока Выборгский район Петербурга уходил под воду, спрятаться от дождя пытались в девятиэтажке на проспекте Художников. 14 июля крыша от него не защищала.

    читательница Алёна

    С непогодой раньше ожидаемого встретилась читательница «Фонтанки» Алёна. В начале третьего часа дня она угодила под дождь ещё до выхода из дома на проспекте Художников, 26/4. Поливало в первой парадной так, что зонтик потребовался уже на пороге квартиры, а решение обуть резиновые сапоги было провидческим.

    «Три дня назад, возвращаясь вечером после работы, видела мокрые стены. Лифт не работал, соседка сказала, что у неё не работает телевизор. Думала, ситуацию исправят», — говорит читательница, напоминая о ежемесячной плате за капремонт.

    читательница Алёна

    Протёкшая девятиэтажка находится под управлением «ЖКС-2 Выборгского района». Не исключено, что жильцы, которые днём были на работе, вечером ещё смогут оценить непогоду в доме. В управляющей компании «Фонтанке» подтвердили, что заявка зарегистрирована, сотрудник выделен. Но успел ли он уже разобраться с, судя по всему, засорившимся ливнестоком, неизвестно — дождь затопил все службы работой.

    В Водоканале сообщили, что только за час в Петербурге выпало более трети от месячной нормы осадков, в Выборгском и Калининском районах ливень был сверхрасчётным. Петербуржцы показывают, как плывёт север города.

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