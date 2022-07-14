Вышел из квартиры — открыл зонт. Дождь пошёл в девятиэтажке на Художников

Пока Выборгский район Петербурга уходил под воду, спрятаться от дождя пытались в девятиэтажке на проспекте Художников. 14 июля крыша от него не защищала.
читательница Алёна
С непогодой раньше ожидаемого встретилась читательница «Фонтанки» Алёна. В начале третьего часа дня она угодила под дождь ещё до выхода из дома на проспекте Художников, 26/4. Поливало в первой парадной так, что зонтик потребовался уже на пороге квартиры, а решение обуть резиновые сапоги было провидческим.
«Три дня назад, возвращаясь вечером после работы, видела мокрые стены. Лифт не работал, соседка сказала, что у неё не работает телевизор. Думала, ситуацию исправят», — говорит читательница, напоминая о ежемесячной плате за капремонт.
читательница Алёна
Протёкшая девятиэтажка находится под управлением «ЖКС-2 Выборгского района». Не исключено, что жильцы, которые днём были на работе, вечером ещё смогут оценить непогоду в доме. В управляющей компании «Фонтанке» подтвердили, что заявка зарегистрирована, сотрудник выделен. Но успел ли он уже разобраться с, судя по всему, засорившимся ливнестоком, неизвестно — дождь затопил все службы работой.
В Водоканале сообщили, что только за час в Петербурге выпало более трети от месячной нормы осадков, в Выборгском и Калининском районах ливень был сверхрасчётным. Петербуржцы показывают, как плывёт север города.