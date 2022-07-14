«Яркая мишура и мощный движ». Фестиваль «Фонтанка SUP» соберет в этом году рекордное число участников со всей страны

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Фестиваль «Фонтанка SUP», который пройдет в акватории рек и каналов Петербурга 6 августа, очевидно, побьет в этом году все рекорды по числу участников и географии. На водный карнавал уже зарегистрировалось около 4 тысяч сапсёрферов. Они приедут в этот день в Петербург со всех концов страны и из-за рубежа. Уже сегодня в базе участников значится 110 городов и населенных пунктов. К нам на карнавальное шествие собираются сёрферы из Мурманска и Екатеринбурга, Калининграда и Ярославля, Воронежа и Челябинска. Будут гости с Украины, из Казахстана, Белоруссии, Эстонии и Финляндии.



Никита Сикорский прилетит на фестиваль «Фонтанка SUP» из Владивостока. Никита увлекается водными видами спорта, участвует в соревнованиях на любительском уровне. Но в этот период волны и ветер во Владивостоке в большом дефиците, поэтому путешествие в город на Неве — лучшая летняя альтернатива кайтсёрфингу в Японском море.

Как рассказал Никита «Фонтанке», он уже не в первый раз приезжает с друзьями на наш фестиваль. В прошлом году это путешествие было спонтанным — собрались за несколько дней. Никите очень понравилась атмосфера фестиваля — «вся эта яркая мишура и мощный движ». В этом году готовиться к фестивалю стали загодя. Есть даже идея карнавальных костюмов — друзей вдохновили некоторые персонажи, с которыми они повстречались на карнавале прошлого года.



Впервые в рамках фестиваля 6 августа пройдет гонка за кубок «Фонтанка CUP». Ее участникам предстоит попробовать свои силы на дистанции в семь с половиной километров. Маршрут гонки также проложен по центральным водным артериям Петербурга. Соревнования пройдут в двух категориях — любители и профессионалы. Уже сегодня для участия в гонке зарегистрировалось более 80 человек, среди которых и лучшие сапсёрферы страны.

Зарегистрироваться для участия в карнавале и спортивной гонке можно до 3 августа на официальном сайте мероприятия. За новостями SUP-феста можно следить в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в ВК.