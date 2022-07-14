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    В одну корзину. В России объединили ПФР и Фонд соцстрахования

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    5 комментариев

    В России создан единый Фонд пенсионного и социального страхования. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован 14 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

    Новая структура будет сформирована путём преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС).

    «Фонтанка» писала, что о создании в России единого Фонда пенсионного и социального страхования стало известно ещё в конце апреля. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова позднее заявляла, что объединение ПФР и ФСС не помешает государству исполнять все социальные обязательства перед гражданами.

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    Комментарии 5

    Leo.S14 Июл 2022 в 13:14
    Теперь вдвое эффективнее друганы пилить станут
    +1-0
    Эд Хэммет14 Июл 2022 в 13:12
    Приходится малость экономить и реально сокращать чиновников. Как ни крути, а СВО - очень затратная штуковина.
    +0-0
    Ser_N077114 Июл 2022 в 13:11
    Все фонды надо слить в единый платеж с НДФЛ, а саму обязанность по уплате НДФЛ переложить на работника.
    Механически можно сделать, что бы НДФЛ автоматически списывался с банковского счета, но сумма зачисления и оплаты была видна работнику, что бы понимал во что обходиться содержание родного государства...
    +1-0
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