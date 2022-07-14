В одну корзину. В России объединили ПФР и Фонд соцстрахования

В России создан единый Фонд пенсионного и социального страхования. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован 14 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Новая структура будет сформирована путём преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС).
«Фонтанка» писала, что о создании в России единого Фонда пенсионного и социального страхования стало известно ещё в конце апреля. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова позднее заявляла, что объединение ПФР и ФСС не помешает государству исполнять все социальные обязательства перед гражданами.