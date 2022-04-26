В России создадут единый фонд пенсионного и социального страхования

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение представить график по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования до 5 мая. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства России.

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования», — говорится в сообщении.



Объединение функций двух фондов должно упростить и ускорить, как считают в правительстве РФ, получение социальных выплат. Работа единого фонда должна быть обеспечена к 1 января 2023 года.