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    В России создадут единый фонд пенсионного и социального страхования

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    3 комментария

    Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение представить график по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования до 5 мая. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства России.

    «Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования», — говорится в сообщении.

    Объединение функций двух фондов должно упростить и ускорить, как считают в правительстве РФ, получение социальных выплат. Работа единого фонда должна быть обеспечена к 1 января 2023 года.

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    Комментарии (3)

    кручу верчу запутать хочу
    Neizvestniy
    Сообразительный какой. Объединяют, чтоб красть удобнее было, а не то, что ты подумал.
    ***_555
    А когда сообразят объединить ИНН и СНИЛС?
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