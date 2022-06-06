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    Голикова: Объединение ПФР и ФСС не помешает государству исполнять обязательства

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    4 комментария

    Государство будет исполнять все социальные обязательства, несмотря на объединение пенсионного фонда и фонда соцстрахования. Об этом 6 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

    «С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд», — цитирует ее РИА Новости.

    Также Голикова обратила внимание на то, что в РФ будет три категории льготных тарифов соцстрахования. Тариф 7,6% будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям — то есть снизится для них почти вдвое.

    Ранее Голикова рассказала, что отделения Пенсионного фонда в регионах передадут под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.

    Правительство планирует создать Социальный фонд, объединив Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. По замыслу Минтруда образование Социального фонда позволит при минимальном росте нагрузки на бизнес увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза.

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    Комментарии (4)

    xepnuminu
    капец кароче но вы держитесь
    Дежурный по объединению
    Чую, новый век грядет. В прошлом Попова миром правила, в этом Голикова будет.
    kоt-obormot
    "Объединение ПФР и ФСС не помешает государству исполнять обязательства"© Забыла добавить; по обносу граждан РФ - всяческими дискриминационными поборами, и сборами...
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