Голикова: Объединение ПФР и ФСС не помешает государству исполнять обязательства

Государство будет исполнять все социальные обязательства, несмотря на объединение пенсионного фонда и фонда соцстрахования. Об этом 6 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд», — цитирует ее РИА Новости.