Голикова: Объединение ПФР и ФСС не помешает государству исполнять обязательства

Государство будет исполнять все социальные обязательства, несмотря на объединение пенсионного фонда и фонда соцстрахования. Об этом 6 мая заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд», — цитирует ее РИА Новости.
Также Голикова обратила внимание на то, что в РФ будет три категории льготных тарифов соцстрахования. Тариф 7,6% будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям — то есть снизится для них почти вдвое.
Ранее Голикова рассказала, что отделения Пенсионного фонда в регионах передадут под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы.
Правительство планирует создать Социальный фонд, объединив Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. По замыслу Минтруда образование Социального фонда позволит при минимальном росте нагрузки на бизнес увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза.