Голикова рассказала, что «дворцы» Пенсионного фонда планируют передать под стационары

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что отделения Пенсионного фонда в регионах передадут под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы. Ее слова в своем Telegram-канале 6 июня приводит депутат Александр Хинштейн 6 июня.



Передача может произойти после объединения Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования.

