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    Голикова рассказала, что «дворцы» Пенсионного фонда планируют передать под стационары

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    6 комментариев

    Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что отделения Пенсионного фонда в регионах передадут под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы. Ее слова в своем Telegram-канале 6 июня приводит депутат Александр Хинштейн 6 июня.

    Передача может произойти после объединения Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования.

    «Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — рассказала Голикова.

    Правительство планирует создать Социальный фонд, объединив Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. По замыслу Минтруда образование Социального фонда позволит при минимальном росте нагрузки на бизнес увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза.

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    Комментарии (6)

    07A
    Хорошо, что бизнесмены проделают это добровольно. Нет, даже по их просьбам!
    Инкогнито2021
    а с Дворцом не сменяегомо как быть?
    Андрей_спб
    "позволит при минимальном росте нагрузки на бизнес" - Шо, опять?
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