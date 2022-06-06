Голикова рассказала, что «дворцы» Пенсионного фонда планируют передать под стационары

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что отделения Пенсионного фонда в регионах передадут под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы. Ее слова в своем Telegram-канале 6 июня приводит депутат Александр Хинштейн 6 июня.
Передача может произойти после объединения Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования.
«Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — рассказала Голикова.
Правительство планирует создать Социальный фонд, объединив Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. По замыслу Минтруда образование Социального фонда позволит при минимальном росте нагрузки на бизнес увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза.