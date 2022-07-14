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    Роскомнадзор начал борьбу против Twitch

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    6 комментариев

    Роскомнадзор составил административный протокол за неудаление фейков о событиях на Украине против сервиса видеостриминга Twitch, специализирующегося на трансляции киберспортивных соревнований и геймплея. Помимо этого, отечественные поисковые системы будут информировать пользователей о нарушении платформой российского законодательства, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 14 июля.

    Принятые меры понуждения, как уточняется в заявлении, будут действовать до тех пор, пока Twitch не устранит все нарушения.

    Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайты немецкой газеты Die Welt и британской The Daily Telegraph. Основанием стала статья ФЗ, регламентирующая ограничение к доступу ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и экстремизму, а также распространяющих недостоверную информацию.

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    27584146414 Июл 2022 в 12:07
    Не понимаю, чего там мелочиться, заблокировали бы сразу интернет, в принципе, оставив выход в него только избранным, как на Кубе или как в Китае, оставили бы только внутренний сегмент с Раша Тудей в главной роли.
    Незачем россиянам вражеские сайты читать, обязаны верить своим и родину любить.
    +0-0
    Марти МакФлай14 Июл 2022 в 11:47
    Кто такие хоть? Нужные люди?
    +0-0
    SWd14 Июл 2022 в 11:33
    Дойдет до того, что Роскомнадзор начнет борьбу против окон в домах, потому что в них круглосуточно транслируется запрещенная информация
    +1-0
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