Роскомнадзор начал борьбу против Twitch

Роскомнадзор составил административный протокол за неудаление фейков о событиях на Украине против сервиса видеостриминга Twitch, специализирующегося на трансляции киберспортивных соревнований и геймплея. Помимо этого, отечественные поисковые системы будут информировать пользователей о нарушении платформой российского законодательства, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 14 июля.



Принятые меры понуждения, как уточняется в заявлении, будут действовать до тех пор, пока Twitch не устранит все нарушения.

