Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt, следует 10 июля из данных сервиса ведомства для проверки ограничений доступа к сайтам в Интернете.



Доступ к сайту www.welt.de был ограничен в соответствии со статьей ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует блокировку сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, а также распространяющих фейки.