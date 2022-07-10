Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt, следует 10 июля из данных сервиса ведомства для проверки ограничений доступа к сайтам в Интернете.
Доступ к сайту www.welt.de был ограничен в соответствии со статьей ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует блокировку сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, а также распространяющих фейки.
Die Welt — одна из крупнейших ежедневных немецких газет, ведущая газета издательской группы Axel Springer, пользующаяся популярностью у немецкой бизнес-элиты. Она писала о событиях вокруг боевых действий России на Украине, в том числе о том, как РФ обходит «нефтяные» санкции с помощью Греции.
Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом Die Welt после того, как выбежала в студию канала во время прямого эфира с пацифистским плакатом. Она проработала в газете три месяца, после чего контракт с ней закончился и его не продлили.