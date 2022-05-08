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    СМИ: Россия обходит «нефтяные» санкции с помощью Греции

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    8 комментариев

    Танкеры с российской нефтью продолжают заходить в порты европейских стран несмотря на санкции. Они это делают под греческим флагом, выяснила 8 мая немецкая газета Die Welt.

    «Нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций «Роснефть» и «Лукойл» продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты», — пишет издание. С 24 февраля из России ежедневно вывозилось около 4,5 млн баррелей нефти на сумму около 509 млн долларов США, цитирует автор статьи лондонский журнал Lloyd's List.

    По информации западных СМИ, поддерживать экспорт нефти на довоенном уровне России помогают греческие судовладельцы, которые, в отличие от европейских и американских коллег, не разорвали контракты с российскими партнерами и продолжают расширять свой бизнес в стране. По данным Lloyd's List, в течение апреля из портов Петербурга, Усть-Луги, Приморска и Новороссийска вышли 190 танкеров, из которых 76 — под греческим флагом. Это втрое больше, чем годом ранее.

    В конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур. Растет количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею. Как следует из данных ресурсов, которые отслеживают движения судов, чаще всего российские нефтяные танкеры привлекают Нидерланды, Китай, Турция и Индия.

    Евросоюз 8 апреля ввел пятый пакет санкций, запрещающий российским судам заходить в европейские порты, если речь не идет о перевозке продуктов питания, медицинском транспорте или импорте энергии. Готовящийся сейчас шестой пакет санкций предполагает полную остановку импорта нефти из России на полгода. Греция выступила против этой меры, сославшись на важность танкерного бизнеса для страны.

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    Комментарии (8)

    СлаваРоссии
    Греки гадят в душу Евросоюза и сша.
    dragvs
    Уже готовятся исправить это - запрет на страховку судовых перевозок российской нефти.
    chip1
    Греки с головой дружат и разорять свои компании не собираются, нет причины им терпеть убытки, в отличии от поляков и румын они на территории бывшей Украины не претендуют и не имеют планов держать страны бывшего СССР в качестве зависимой и управляемой сырьевой колонии, как это желают и за что бьются США и главстраны ЕС.
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