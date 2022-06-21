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    Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту британской газеты The Daily Telegraph

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    6 комментариев

    Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта британского издания The Daily Telegraph. Об этом стало известно 21 июня из данных сервиса регулятора для проверки ограничения доступа к сайтам.

    Как следует из данных РКН, доступ ограничен по просьбе Генпрокуратуры РФ. Основанием для внесения в реестр указана статья 15.3, которая ограничивает доступ к сайтам, в том числе за недостоверную информацию и экстремизм.

    Решение о блокировке было принято 22 апреля, а Роскомнадзор ограничил доступ к сайту только 20 июня.

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    Комментарии (6)

    Две монеты
    Журналистов запугали настолько, что они боятся сказать что именно запретили. Подозреваемый осуждён не скажу за что чтобы не оскорблять сами-знаете-кого.
    Дежурный по объединению
    "Это противоречит основополагающему принципу свободного распространения информации" - добавил комнадзор. :)
    Pilat
    Ну а где санкции прости сотрудников этой газеты?
    Если они намеренно плодят фейки о России и СВО, то как минимум лишение аккредитации журналистов этого издания, запрет на въезд в РФ.
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