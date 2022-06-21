Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту британской газеты The Daily Telegraph

Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта британского издания The Daily Telegraph. Об этом стало известно 21 июня из данных сервиса регулятора для проверки ограничения доступа к сайтам.

Как следует из данных РКН, доступ ограничен по просьбе Генпрокуратуры РФ. Основанием для внесения в реестр указана статья 15.3, которая ограничивает доступ к сайтам, в том числе за недостоверную информацию и экстремизм.