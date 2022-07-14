Казахстан планирует приютить ушедшие из России зарубежные компании

Правительство Казахстана создаст комфортные условия для релокации в страну иностранного бизнеса, покинувшего Россию. Соответствующее поручение поступило кабмину республики от президента Касым-Жомарта Токаева.
«Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — заявил Токаев 14 июля на расширенном заседании правительства (цитата по ТАСС).
По его словам, в настоящее время в мире происходит глобальная борьба за инвестиционный капитал. Переезд в Казахстан ушедших из России зарубежных компаний, отметил Токаев, даст «хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов» в стране.
Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что республика не будет нарушать западные санкции против России. Кроме того, Казахстан, скорее всего, не признает независимость ДНР и ЛНР, поскольку это решение не отвечает принципам современного международного права.