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    За штурвалом гидроплана, упавшего в Вуоксу, был петербуржец. Он летел в сторону турбазы

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    Состояние пилота гидроплана, который совершил жесткую посадку на озере Вуокса, оценивается как средней тяжести.

    У 49-летнего пострадавшего травмы головы и грудной клетки, а также проблемы с руками, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Сам он из Петербурга, живет на Васильевском острове.

    Самолет летал сначала над Приозерском, а затем отправился в сторону турбазы «Ясное» у озера Вуокса.

    «Фонтанка» писала, что очевидцы сообщили в МЧС, полицию и скорую накануне около 8:40 о том, что увидели падающий в озеро гидроплан. Когда спасатели прибыли на место, то увидели только самолет в воде, людей рядом не было. Как выяснилось, пилот самостоятельно выбрался на берег и вызвал скорую.

    Как уточняли потом в транспортной прокуратуре, разрешения на полет у пилота не было.

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