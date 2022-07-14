За штурвалом гидроплана, упавшего в Вуоксу, был петербуржец. Он летел в сторону турбазы

У 49-летнего пострадавшего травмы головы и грудной клетки, а также проблемы с руками, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Сам он из Петербурга, живет на Васильевском острове.



Самолет летал сначала над Приозерском, а затем отправился в сторону турбазы «Ясное» у озера Вуокса.



«Фонтанка» писала, что очевидцы сообщили в МЧС, полицию и скорую накануне около 8:40 о том, что увидели падающий в озеро гидроплан. Когда спасатели прибыли на место, то увидели только самолет в воде, людей рядом не было. Как выяснилось, пилот самостоятельно выбрался на берег и вызвал скорую.

