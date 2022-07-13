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    Показываем упавший в Вуоксу гидроплан. При жесткой посадке он поломался почти пополам

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    Упавший в озеро Вуокса гидроплан вылетел без разрешения.

    Об этом сообщает 13 июля пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Ведомство показывает место падения в районе Бабушкиных островов. На ролике видно, что при жесткой посадке судно получило повреждение, сломалось посередине и частично ушло под воду.

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    Транспортное следствие добавляет, что пилот, которому удалось спастись, является собственником гидроплана.

    автор — пресс-служба СЗТП

    «Фонтанка» писала, что очевидцы сообщили о падении гидроплана в Приозерском районе области около 8:40 утра. Когда спасатели добрались до места, то никого не нашли. Как выяснилось, пилот смог добраться до берега и вызвать скорую. Его увезли в территориальный центр медицины катастроф.

    Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с авиа-ЧП.

    Проверку также проводит Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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