Показываем упавший в Вуоксу гидроплан. При жесткой посадке он поломался почти пополам

Упавший в озеро Вуокса гидроплан вылетел без разрешения.
Об этом сообщает 13 июля пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ведомство показывает место падения в районе Бабушкиных островов. На ролике видно, что при жесткой посадке судно получило повреждение, сломалось посередине и частично ушло под воду.
Транспортное следствие добавляет, что пилот, которому удалось спастись, является собственником гидроплана.
автор — пресс-служба СЗТП
«Фонтанка» писала, что очевидцы сообщили о падении гидроплана в Приозерском районе области около 8:40 утра. Когда спасатели добрались до места, то никого не нашли. Как выяснилось, пилот смог добраться до берега и вызвать скорую. Его увезли в территориальный центр медицины катастроф.
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с авиа-ЧП.
Проверку также проводит Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.