Гидросамолёт совершил жёсткую посадку на озеро Вуокса. Пилот выбрался на берег сам

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти 13 июля, сообщение о жесткой посадке на Вуоксу поступило от очевидцев в 8:40 утра. Когда пожарно-спасательные подразделения из Приозерска прибыли на указанное место, то увидели опустевший гидроплан на воде.



Чуть позже из территориального центра медицины катастроф поступило сообщение о том, что пилот смог добраться до берега и вызвал скорую, которая увезла его в стационар.

