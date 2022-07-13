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    Гидросамолёт совершил жёсткую посадку на озеро Вуокса. Пилот выбрался на берег сам

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    Очевидцы увидели падающий самолёт в Приозерском районе. Пилоту удалось приземлить его на озеро Вуокса.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти 13 июля, сообщение о жесткой посадке на Вуоксу поступило от очевидцев в 8:40 утра. Когда пожарно-спасательные подразделения из Приозерска прибыли на указанное место, то увидели опустевший гидроплан на воде.

    Чуть позже из территориального центра медицины катастроф поступило сообщение о том, что пилот смог добраться до берега и вызвал скорую, которая увезла его в стационар.

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