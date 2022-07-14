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    В БРИКС могут появиться новые участники

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    Египет, Турция и Саудовская Аравия могут стать странами — участниками БРИКС. Об этом заявила президент международного форума организации Пурнима Ананд в интервью «Известиям», опубликованном 14 июля. По ее словам, эти государства «показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство». Этот шаг, как отметила Ананд, «усилит влияние БРИКС во всем мире».

    Обсуждение и возможное решение о вступлении Египта, Турции и Саудовской Аравии, а также Аргентины и Ирана, ранее заявивших о желании стать частью БРИКС, может состояться на следующем саммите объединения в ЮАР в 2023 году.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах стран БРИКС создать международную резервную валюту, а также разработать «надежные альтернативные механизм международных расчетов». По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Россия заинтересована в плотной работе со странами БРИКС, СНГ, Латинской Америки и Африки, где «проживают миллиарды адекватно настроенных людей», которые «ценят, любят и ждут» РФ.

    В БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.

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