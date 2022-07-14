В БРИКС могут появиться новые участники

Египет, Турция и Саудовская Аравия могут стать странами — участниками БРИКС. Об этом заявила президент международного форума организации Пурнима Ананд в интервью «Известиям», опубликованном 14 июля. По ее словам, эти государства «показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство». Этот шаг, как отметила Ананд, «усилит влияние БРИКС во всем мире».



Обсуждение и возможное решение о вступлении Египта, Турции и Саудовской Аравии, а также Аргентины и Ирана, ранее заявивших о желании стать частью БРИКС, может состояться на следующем саммите объединения в ЮАР в 2023 году.

