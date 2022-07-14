«АвтоВАЗ» хочет создать новую линейку автомобилей и снизить цены

«АвтоВАЗ» планирует запустить производство «принципиально нового» семейства автомобилей LADA класса С. Цены на машины при этом, как ожидается, будут падать, в том числе из-за программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова в четверг, 14 июля.



По словам предпринимателя, выпуск автомобилей скоординируют «с новой стратегией «АвтоВАЗа» и российского автопрома в целом». Объем инвестиций в новую линейку, как отметил Соколов, будет соответствовать «трендам мирового автомобилестроения».

