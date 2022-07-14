«АвтоВАЗ» хочет создать новую линейку автомобилей и снизить цены

«АвтоВАЗ» планирует запустить производство «принципиально нового» семейства автомобилей LADA класса С. Цены на машины при этом, как ожидается, будут падать, в том числе из-за программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова в четверг, 14 июля.
По словам предпринимателя, выпуск автомобилей скоординируют «с новой стратегией «АвтоВАЗа» и российского автопрома в целом». Объем инвестиций в новую линейку, как отметил Соколов, будет соответствовать «трендам мирового автомобилестроения».
«Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня «АвтоВАЗ», — то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C», — сказал президент компании.
Он уточнил, что в настоящее время «АвтоВАЗ» нацелен на достижение технологического суверенитета в автопроме. Это, в свою очередь, требует серьезных инвестиций со стороны поставщиков, партнеров, производителей автокомпонентов и государства.
В июне продажи «АвтоВАЗа», уходившего в простой почти на весь май и начало июня, упали более чем на