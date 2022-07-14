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    «АвтоВАЗ» хочет создать новую линейку автомобилей и снизить цены

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    14 комментариев

    «АвтоВАЗ» планирует запустить производство «принципиально нового» семейства автомобилей LADA класса С. Цены на машины при этом, как ожидается, будут падать, в том числе из-за программ льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова в четверг, 14 июля.

    По словам предпринимателя, выпуск автомобилей скоординируют «с новой стратегией «АвтоВАЗа» и российского автопрома в целом». Объем инвестиций в новую линейку, как отметил Соколов, будет соответствовать «трендам мирового автомобилестроения».

    «Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня «АвтоВАЗ», — то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C», — сказал президент компании.

    Он уточнил, что в настоящее время «АвтоВАЗ» нацелен на достижение технологического суверенитета в автопроме. Это, в свою очередь, требует серьезных инвестиций со стороны поставщиков, партнеров, производителей автокомпонентов и государства.

    В июне продажи «АвтоВАЗа», уходившего в простой почти на весь май и начало июня, упали более чем на 80 %. Работу концерн возобновил с запуска упрощенной «антикризисной» LADA Granta Classic 2022. В июле «АвтоВАЗ» заявил о начале сборки трехдверного внедорожника LADA NIVA Legend, разработанного с целью максимально исключить «влияние дефицита импортируемых компонентов» на производство.

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    Комментарии 14

    25267490114 Июл 2022 в 09:43
    Удешевят до педального привода и деревянного кузова.
    +0-0
    NiKot999914 Июл 2022 в 09:12
    Я надеюсь в АвтоВАЗе читают комментарии?! Так вот, сделайте нормальный автомобиль, который сможет легко конкурировать с европейскими, азиатскими и остальными брендами. Высокий уровень комфорта, современные системы помощи, безопасность!!! И конечно - дизайн, продуманный, современный (взять смелые идеи, не бояться, но и новую классику изобретать не надо). Пусть автомобиль стоит от 1,0 млн. до 1,7 млн. руб., в зависимости от исполнения.
    +0-0
    pulspb14 Июл 2022 в 08:44
    2107 за лям?
    +0-0
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