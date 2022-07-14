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    Женщину признали виновной в гибели 7-летней девочки, на которую напала стая собак

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    4 комментария

    Читинский районный суд Забайкальского края 14 июля вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Домна Татьяны Качеевой и признал её виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

    Женщина содержала 13 беспородных собак и «не предпринимала должных мер по обеспечению безопасности других людей»: вокруг её дома не было даже надёжного ограждения.

    «В результате преступной небрежности 22 января 2022 года в дневное время стая собак покинула двор в селе Домна и напала на возвращавшуюся домой семилетнюю школьницу, причинив ей несовместимые с жизнью травмы», — говорится в сообщении.

    Суд приговорил женщину к ограничению свободы на 1 год 10 месяцев и лишил её права заниматься содержанием и разведением собак на 2 года 10 месяцев.

    «Фонтанка» писала о трагедии в Читинском районе Забайкальского края. В тот день в полицию поступило заявление об исчезновении 7-летней девочки. Начались поиски, и через полчаса её тело со следами нападения животных нашли на пустыре.

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    Комментарии 4

    BobCat214 Июл 2022 в 09:50
    А если бы на собаках были нарисованы известные тактические знаки, то может быть и вообще бы наградили собачницу? Понятно, что дама там была наверное не в полном здравии, но она реально создала условия для этой страшной смерти... И как всегда ни участковый, ни местные администрации не при делах.
    +0-0
    26619278114 Июл 2022 в 08:54
    Поддерживаю. Что за бред? Два года тут, два года там?
    +0-0
    Dim2214 Июл 2022 в 08:49
    По неосторожности? Умышленное . Пожизненное собачникам ,
    +0-0
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