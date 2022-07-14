Женщину признали виновной в гибели 7-летней девочки, на которую напала стая собак

Читинский районный суд Забайкальского края 14 июля вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Домна Татьяны Качеевой и признал её виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.
Женщина содержала 13 беспородных собак и «не предпринимала должных мер по обеспечению безопасности других людей»: вокруг её дома не было даже надёжного ограждения.
«В результате преступной небрежности 22 января 2022 года в дневное время стая собак покинула двор в селе Домна и напала на возвращавшуюся домой семилетнюю школьницу, причинив ей несовместимые с жизнью травмы», — говорится в сообщении.
Суд приговорил женщину к ограничению свободы на 1 год 10 месяцев и лишил её права заниматься содержанием и разведением собак на 2 года 10 месяцев.
«Фонтанка» писала о трагедии в Читинском районе Забайкальского края. В тот день в полицию поступило заявление об исчезновении 7-летней девочки. Начались поиски, и через полчаса её тело со следами нападения животных нашли на пустыре.