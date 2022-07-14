Женщину признали виновной в гибели 7-летней девочки, на которую напала стая собак

Читинский районный суд Забайкальского края 14 июля вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Домна Татьяны Качеевой и признал её виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.



Женщина содержала 13 беспородных собак и «не предпринимала должных мер по обеспечению безопасности других людей»: вокруг её дома не было даже надёжного ограждения.

