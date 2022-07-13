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    COVID-19

    Глава ВОЗ призвал страны мира вернуть масочный режим из-за COVID-19

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    Властям стран мира следует вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности», — цитирует его 13 июля канал Sky News.

    По мнению, Гебрейесуса, пандемия коронавируса «далека от завершения». Он отметил, что подварианты «омикрон»-штамма «продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей по всему миру». В связи с этим странам следует применять проверенные меры, в том числе масочный режим.

    Накануне власти сразу трех российских регионов — Москвы, Петербурга и Калужской области — рекомендовали жителям носить маски в общественных местах.

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