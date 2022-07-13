На перегороженной фурой М-11 открыли движение по одной полосе

На скоростной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти частично возобновили движение. Из-за ДТП дорога была полностью перекрыта в одну сторону в течение нескольких часов.
Около 17 часов 13 июля на участке трассы М-11 «Нева» на границе Ленинградской и Новгородской областей возобновили движение в сторону Петербурга по левой полосе, сообщили «Фонтанке» в «Магистрали двух столиц». В начале третьего часа дня на 580-м километре дороги столкнулись два большегруза, из-за чего движение в Петербург было полностью перекрыто, а транспорт на 545-м километре трассы перенаправляли на М-10 «Россия».
Напомним, что на дороге столкнулись фура MAN и самосвал Scania. Первой серьезно повредило кабину, кроме того, машину сложило и развернуло поперек дороги. Спасатели деблокировали из кабины МАНа 57-летнего водителя. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.