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    Трасса М-11 в Петербург перекрыта из-за ДТП с фурой, водителей отправили на М-10

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    Серьезная авария с участием грузовиков перегородила движение по платной трассе М-11 в Тосненском районе Ленинградской области днем 13 июля. Копится пробка в сторону Петербурга.

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    ДТП произошло около 14:07 на 580-м километре скоростной трассы М-11 «Нева», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц». Судя по фото, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», там столкнулись фура МАЗ и самосвал Scania. Первую сложило пополам, и она полностью перегородила дорогу.

    Из-за аварии проезд по М-11 в сторону Петербурга на этом участке полностью перекрыт, движение перезапустили по М-10 на 545-м километре трассы, добавили в компании. По данным «Яндекс.Пробок», на магистрали скопился 3-километровый затор в сторону Петербурга.

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    По словам очевидцев, все участники ДТП живы. О пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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