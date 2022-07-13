В ДТП с грузовиками на трассе М-11 есть пострадавший

Стало известно об одном пострадавшем в серьезной аварии с грузовиками, перекрывшей трассу М-11 в Тосненском районе Ленобласти днем 13 июля. Магистраль перекрыта уже более двух часов.

В результате столкновения двух грузовых автомобилей на 580-м километре платной трассы М-11 «Нева» был госпитализирован один человек, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц». По данным портала 47news, с тяжелыми травмами в больницу доставили 57-летнего водителя MAN.

Напомним, около 14:07 на трассе М-11 произошло ДТП с участием фуры и самосвала. Первую с разбитой кабиной сложило пополам и развернуло поперек дороги, второй съехал с проезжей части в кювет.



Движение по автодороге «Нева» в сторону Петербурга в районе места аварии по-прежнему перекрыто. Транспорт перенаправляют на М-10 «Россия» на 545-м километре трассы. По данным «Яндекс.Пробок», на М-10 образовался небольшой затор в сторону Петербурга в районе Мясного Бора.