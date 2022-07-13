Глава Крыма решил положить конец спекуляциям о Z и избитом военном. У него не получилось

Глава Крыма Сергей Аксёнов просит не искать Z там, где её нет, и публикует видео, которое должно убедить общественность в аполитичности конфликта с контрактниками в Судаке.



«Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения. Надеюсь, это положит конец спекуляциям», — пишет Аксёнов в телеграм-канале 13 июля.

