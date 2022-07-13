Глава Крыма решил положить конец спекуляциям о Z и избитом военном. У него не получилось

Глава Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов просит не искать Z там, где её нет, и публикует видео, которое должно убедить общественность в аполитичности конфликта с контрактниками в Судаке.
«Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения. Надеюсь, это положит конец спекуляциям», — пишет Аксёнов в телеграм-канале 13 июля.
Судя по всему, контрактники — это двое мужчин расслабленного вида в футболках, спортивных штанах и с бутылками в руках. Камера снимает их исключительно со спины, оставляя конспирологам простор для фантазии. Момента конфликта на выбранном фрагменте также нет.
О военнослужащем, который на лечении в санатории Судака подвергся нападению якобы из-за буквы Z на одежде, РИА «Новости» сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он пообещал «запредельно жёсткую реакцию».
Позднее в МВД заявили, что никакой опознавательной символики на одежде военных не было.
Аксёнов со ссылкой на полицию добавил ясности. По его словам, конфликт был исключительно бытовой: контрактники после бара неудачно перелезли через забор санатория, где проходят реабилитацию, повздорили на фоне этого с прохожими, в результате один из военных получил по лицу.