Одежды с буквой Z не было. В МВД по Республике Крым рассказали о ситуации с избиением контрактника

Полиция и сотрудники ФСБ установили обстоятельства избиения российского военнослужащего в городе Судаке. На мужчине не было одежды с буквой Z. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось <…> Призываем представителей средств массовой информации и блогосферы проверять излагаемые в публичном пространстве факты», — говорится в сообщении ведомства.