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    Одежды с буквой Z не было. В МВД по Республике Крым рассказали о ситуации с избиением контрактника

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    Полиция и сотрудники ФСБ установили обстоятельства избиения российского военнослужащего в городе Судаке. На мужчине не было одежды с буквой Z. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

    «Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось <…> Призываем представителей средств массовой информации и блогосферы проверять излагаемые в публичном пространстве факты», — говорится в сообщении ведомства.

    По данным полиции, установлены и опрошены все участники произошедшего. Сейчас проводится проверка, после которой будет принято решение в установленном законом порядке.

    Накануне стало известно, что в Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного якобы из-за буквы Z на одежде. Ранее власти республики пообещали, что реакция будет очень жесткой.

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