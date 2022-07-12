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    Глава Крыма раскрыл подробности драки с российскими военными в Судаке

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    11 комментариев

    Про ситуацию с избиением контрактников в Судаке высказался глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что его позиция официальная и информация получена от правоохранительных органов республики.

    «Подчеркну: озвученная мной позиция — официальная. Несу ответственность за каждое слово. Понятно, что истина, наверное, устроит не всех, но она именно такова», — написал Аксенов в своем телеграм-канале 12 июля.

    По его версии, дело было так: двое военнослужащих, проходящих реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака, находились в городе и отдыхали. По видеосъемкам, как пишет Аксенов, которые есть в распоряжении правоохранителей, видно, что контрактники вышли из бара и пытались перелезть через забор обратно на территорию санатория. «Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — пишет глава Крыма.

    В результате трое прохожих вступили в конфликт с военными. Один из контрактников получил пару ударов в лицо от оппонента, после чего инцидент был исчерпан.

    «Еще раз повторю: на наших военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности. Сами себя они как военнослужащие не позиционировали. Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже», — резюмировал Аксенов. Он добавил, что конфликт не носил политической подоплеки, и попросил воздержаться от домыслов, эмоций и конспирологии.

    Накануне стало известно, что в Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного якобы из-за буквы Z на одежде. Ранее власти республики пообещали, что реакция будет очень жесткой.

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    Комментарии 11

    Дядя Бо12 Июл 2022 в 22:46
    А как дышал, как дышал (с).
    «Реакция будет запредельно жесткой».(с).
    +0-0
    Ravnovesie5712 Июл 2022 в 22:43
    Ну а что , за дело дали воякам по морде, не хрен лезть через забор, это же не полоса препятствий.
    +0-0
    Garret12 Июл 2022 в 22:35
    Рафик неуинауат.
    Диаспора подключилась, сначала дезу про пьяных контрактников пускала в СМИ, ибо запахло жареным, а когда освидетельствование показало, что они были трезвы, вычеркнули синьку и натянули бытовуху. Быстро сработали, чтобы и без буквы З лицо не потеряли, и рафики не попали
    +0-0
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