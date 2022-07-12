Глава Крыма раскрыл подробности драки с российскими военными в Судаке

Про ситуацию с избиением контрактников в Судаке высказался глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что его позиция официальная и информация получена от правоохранительных органов республики.



«Подчеркну: озвученная мной позиция — официальная. Несу ответственность за каждое слово. Понятно, что истина, наверное, устроит не всех, но она именно такова», — написал Аксенов в своем телеграм-канале 12 июля.



По его версии, дело было так: двое военнослужащих, проходящих реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака, находились в городе и отдыхали. По видеосъемкам, как пишет Аксенов, которые есть в распоряжении правоохранителей, видно, что контрактники вышли из бара и пытались перелезть через забор обратно на территорию санатория. «Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — пишет глава Крыма.

