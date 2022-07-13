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    Осторожно, очередь. Ремонт снова меняет режим работы станции метро «Улица Дыбенко»

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    Капитальный ремонт эскалатора второй раз за лето вносит коррективы в работу конечной станции оранжевой линии петербургского метрополитена. Закладывать больше времени на дорогу предстоит с 14 июля.

    Как сообщили в пресс-службе метро, режим работы вестибюля «Улицы Дыбенко» меняется из-за капитального ремонта эскалатора. С 14 июля и до конца лета с 7:40 и до девяти часов утра по будням двери станции могут частично закрывать на вход.

    С 1 по 16 сентября работу вестибюля на вход в этот же промежуток времени гарантированно будут ограничивать. Пассажиров просят учитывать это и заранее планировать маршрут поездок.

    Эскалатор на станции «Улица Дыбенко» начали приводить в порядок весной, вход ограничивали до 30 июня.

    В марте горожане сетовали, что в утренний час пик приходится стоять в очереди, чтобы спуститься под землю. В метрополитене предположили, что всему виной возросший пассажиропоток — новые маршруты общественного транспорта привозят все больше людей из Кудрово.

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