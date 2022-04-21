На станции метро «Улица Дыбенко», где по утрам толпа, ограничат вход

В связи с капитальным ремонтом эскалатора на два с лишним месяца изменится режим работы вестибюля станции «Улица Дыбенко». Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга и просит горожан заранее планировать маршруты.



«С 25.04.2022 по 31.06.2022 года по рабочим дням с 07:40 до 09:00 часов вход в вестибюль ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока», — говорится в сообщении.

