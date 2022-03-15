Петербуржцы жалуются на очереди у «Улицы Дыбенко». В метро успокаивают: их создают жители Кудрово

У станции метро «Улица Дыбенко» утром 15 марта собралась длинная очередь. Кадрами с места событий с «Фонтанкой» делятся читатели, уточняя, что такое происходит в последнее время регулярно.

«Все началось 24 февраля. Тогда обновили турникеты, и появились первые очереди. С тех пор они стали уже традицией по будням с утра в час пик. Сегодня слышали, что вход на станцию ограничен, также в громкоговоритель было сказано, что какие-то автобусы с развозкой людей приезжают в это же время (8 утра?) на станцию «Улица Дыбенко». Также есть информация, что два турникета не работали в 7:45 утра», — пояснила петербурженка.

По её словам, ей пришлось простоять в очереди минут 10. Она утверждает, что за четыре года, пока она живёт в этом районе, таких очередей у станции метро не бывало.



В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» не подтвердили информацию о сломанных турникетах и автобусах для развозки. Там полагают, что очередь возникла из-за большого пассажиропотока из области (новые маршруты общественного транспорта привозят все больше людей из Кудрово), а также из-за проблем с онлайн-оплатой проезда.



«Новые считки работают исправно, но люди открывают приложение банка для прикладывания телефона, и эти секунды скапливаются, образуется очередь. Также не все в курсе, что заблокированы приложения, тоже пытаются приложить», — говорят в предприятии.

