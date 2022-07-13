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    Наша полезнее. В Минпромторге рассказали, что не так с белой бумагой

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    Небеленая офисная бумага, которую производят в России, полезнее для здоровья человека, чем беленая. Об этом 13 июля заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

    «Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага — она полезна для глаз человека», — сказал он на совете по вопросам развития лесного комплекса (цитата по РИА Новости). По его мнению, такая бумага является «более экологичной» и наносит меньший вред природе.

    Чиновник отметил, что Светогорский, Кондопожский, Туринский целлюлозно-бумажные комбинаты уже адаптировались к условиям санкций и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя.

    Весной, после начала спецоперации РФ на Украине и введения новых санкций со стороны стран Запада, бумажные комбинаты России остались без важного химреагента на основе хлора, который отбеливает офисную бумагу и делает ее белоснежной. Производство было остановлено, в связи с чем подскочил ценник на бумагу. В итоге бумажники сориентировались и стали выпускать бумагу из полубеленой целлюлозы.

    13 июля стало известно, что российский бизнес на фоне вызванного санкциями дефицита чернил и бумаги просит правительство уменьшить размеры этикеток и сократить их содержимое.

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