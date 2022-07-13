Наша полезнее. В Минпромторге рассказали, что не так с белой бумагой

Небеленая офисная бумага, которую производят в России, полезнее для здоровья человека, чем беленая. Об этом 13 июля заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.



«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага — она полезна для глаз человека», — сказал он на совете по вопросам развития лесного комплекса (цитата по РИА Новости). По его мнению, такая бумага является «более экологичной» и наносит меньший вред природе.

