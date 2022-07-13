РБК: На фоне дефицита чернил и бумаги бизнес просит уменьшить размер этикеток

Российский бизнес на фоне вызванного санкциями дефицита чернил и бумаги просит правительство уменьшить размеры этикеток и сократить их содержимое. Об этом со ссылкой на текст поручения вице-премьера Виктории Абрамченко, основанного на рекомендациях компаний, 13 июля сообщает РБК.
Введение запрета на экспорт чернил и основы для этикеток из Евросоюза серьезно ударило по их стоимости — как пишет издание, в целом на российском рынке она выросла на
Однако от самовольного принятия такого решения производителей удерживает объем обязательных сведений, необходимых к указанию на этикетке. Он установлен техрегламентом, общим для всех стран Евразийского экономического союза. В том случае, если вся информация (например, о наименовании продукта, его составе, условиях хранения, месте нахождения изготовителя и рекомендациях по использованию) не воспроизведена достоверно, бизнес не имеет права выпускать продукцию в товарооборот.
Как считают эксперты, уменьшение размеров наклеек со сведениями было бы разумным как с точки зрения экономии сырья, так и с точки зрения экологии. Некоторые, напротив, отмечают, что изменения не принесут заметного эффекта, указывая, что расходы на этикетки занимают всего