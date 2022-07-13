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    РБК: На фоне дефицита чернил и бумаги бизнес просит уменьшить размер этикеток

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    3 комментария

    Российский бизнес на фоне вызванного санкциями дефицита чернил и бумаги просит правительство уменьшить размеры этикеток и сократить их содержимое. Об этом со ссылкой на текст поручения вице-премьера Виктории Абрамченко, основанного на рекомендациях компаний, 13 июля сообщает РБК.

    Введение запрета на экспорт чернил и основы для этикеток из Евросоюза серьезно ударило по их стоимости — как пишет издание, в целом на российском рынке она выросла на 40–50 %. Решить проблему взлетевших цен и недостатка упаковочных материалов, отмечают компании, помогла бы смена упаковки и минимизации площади наносимой информации.

    Однако от самовольного принятия такого решения производителей удерживает объем обязательных сведений, необходимых к указанию на этикетке. Он установлен техрегламентом, общим для всех стран Евразийского экономического союза. В том случае, если вся информация (например, о наименовании продукта, его составе, условиях хранения, месте нахождения изготовителя и рекомендациях по использованию) не воспроизведена достоверно, бизнес не имеет права выпускать продукцию в товарооборот.

    Как считают эксперты, уменьшение размеров наклеек со сведениями было бы разумным как с точки зрения экономии сырья, так и с точки зрения экологии. Некоторые, напротив, отмечают, что изменения не принесут заметного эффекта, указывая, что расходы на этикетки занимают всего 3–5 % от себестоимости готовой продукции.

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    Комментарии 3

    Pilat13 Июл 2022 в 10:05
    Если товар подлежит обязательной сертификации, то по идее должно быть достаточно нанести знак ростеста. Это и есть подтверждение того, что все там соответствует закону.
    Можно дополнительно qr код с ссылкой на сайт, где все подробно расписано.
    Или только код.
    +0-0
    VKuser67856013 Июл 2022 в 10:01
    итак ничего не прочитать, очень мелко
    +0-0
    Cashmare13 Июл 2022 в 09:49
    надеюсь, речь идёт не о чернилах для термоэтикеток? а то бизнес - он такой, он может )))
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