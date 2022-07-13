РБК: На фоне дефицита чернил и бумаги бизнес просит уменьшить размер этикеток

Российский бизнес на фоне вызванного санкциями дефицита чернил и бумаги просит правительство уменьшить размеры этикеток и сократить их содержимое. Об этом со ссылкой на текст поручения вице-премьера Виктории Абрамченко, основанного на рекомендациях компаний, 13 июля сообщает РБК.



Введение запрета на экспорт чернил и основы для этикеток из Евросоюза серьезно ударило по их стоимости — как пишет издание, в целом на российском рынке она выросла на 40–50 % . Решить проблему взлетевших цен и недостатка упаковочных материалов, отмечают компании, помогла бы смена упаковки и минимизации площади наносимой информации.

