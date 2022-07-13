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    В Петербурге стали чаще тонуть. За две недели в городе погибли девять взрослых и ребёнок

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    МЧС Петербурга/главный госинспектор по маломерным судам города Виктор Колесов

    Летальная статистика купального сезона в Петербурге продолжает пополняться. Спасатели просят горожан и гостей города не пренебрегать мерами безопасности — в июле погибли уже десять человек.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 13 июля, всего с начала лета в городе утонули 23 человека, в том числе двое детей. При этом если за весь июнь погибших было тринадцать, то в июле их уже десять — девять взрослых и один ребёнок.

    Самой частой причиной трагедий главный государственный инспектор по маломерным судам Санкт-Петербурга Виктор Колесов назвал несоблюдение элементарных правил безопасности на воде.

    Спасатели напоминают, что купаться следует в специально оборудованных местах, трезвыми, не дольше 10–15 минут, чтобы не возникли судороги, и на расстоянии от судов, чтобы не затянуло под винт.

    Опасно нырять в неизвестном месте: можно удариться головой о грунт, камень, корягу и так далее. Так, смертельную травму головы получил купальщик, тело которого достали из Невы у пляжа Петропавловской крепости 8 июля.

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