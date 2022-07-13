В Петербурге стали чаще тонуть. За две недели в городе погибли девять взрослых и ребёнок

Летальная статистика купального сезона в Петербурге продолжает пополняться. Спасатели просят горожан и гостей города не пренебрегать мерами безопасности — в июле погибли уже десять человек.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 13 июля, всего с начала лета в городе утонули 23 человека, в том числе двое детей. При этом если за весь июнь погибших было тринадцать, то в июле их уже десять — девять взрослых и один ребёнок.

