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    У Петропавловской крепости мужчина утонул, ударившись головой о камень

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    Купание в Неве закончилось фатально для немолодого мужчины. Его тело достали из воды у пляжа Петропавловской крепости.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 9 июля, информация о гибели купальщика поступила в полицию накануне в начале восьмого часа вечера. На берег у Петропавловской крепости без признаков жизни вернули 61-летнего мужчину.

    Смертельным для него оказался удар головой о камни в воде. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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