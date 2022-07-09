У Петропавловской крепости мужчина утонул, ударившись головой о камень

Купание в Неве закончилось фатально для немолодого мужчины. Его тело достали из воды у пляжа Петропавловской крепости.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 9 июля, информация о гибели купальщика поступила в полицию накануне в начале восьмого часа вечера. На берег у Петропавловской крепости без признаков жизни вернули 61-летнего мужчину.



Смертельным для него оказался удар головой о камни в воде. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

