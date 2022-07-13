Беглов рассказал, когда закончится третий этап замены автобусов в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал проблемы с поставками новых автобусов для частных перевозчиков. Третий этап внедрения новой модели транспортного обслуживания может растянуться на полтора месяца.



«Есть недопоставка автобусов, — сообщил Беглов журналистам. — Но я думаю, к сентябрю мы эти вопросы уладим, парк будет обновлен».



Напомним, в рамках внедрения новой модели весь подвижной состав частных перевозчиков заменяется на газомоторный. Одновременно они переходят на контракты новой формы и на обновленную маршрутную сеть. Первый этап прошел 1 апреля, однако второй растянулся на июнь. Недавно стало известно, что и заключительный этап, намеченный на 15 июля, растянут по срокам. Из-за логистических проблем на фоне санкций у перевозчиков возникали проблемы со своевременной поставкой автобусов, в частности, у «Вест-Сервис» с моделями «Волгабас».

