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    Беглов рассказал, когда закончится третий этап замены автобусов в Петербурге

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    4 комментария

    Губернатор Петербурга Александр Беглов признал проблемы с поставками новых автобусов для частных перевозчиков. Третий этап внедрения новой модели транспортного обслуживания может растянуться на полтора месяца.

    «Есть недопоставка автобусов, — сообщил Беглов журналистам. — Но я думаю, к сентябрю мы эти вопросы уладим, парк будет обновлен».

    Напомним, в рамках внедрения новой модели весь подвижной состав частных перевозчиков заменяется на газомоторный. Одновременно они переходят на контракты новой формы и на обновленную маршрутную сеть. Первый этап прошел 1 апреля, однако второй растянулся на июнь. Недавно стало известно, что и заключительный этап, намеченный на 15 июля, растянут по срокам. Из-за логистических проблем на фоне санкций у перевозчиков возникали проблемы со своевременной поставкой автобусов, в частности, у «Вест-Сервис» с моделями «Волгабас».

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    Комментарии 4

    morfneo213 Июл 2022 в 16:06
    К сентябрю МЫ эти вопросы уладим,не думаю что гарант захочет терять рейтинг и оставить это недоразумение на ещё одну зиму.
    +0-0
    МатрёшечкА13 Июл 2022 в 14:32
    А почему у нас половина новых автобусов/троллейбусов с неработающими кондиционерами ездят?
    +1-0
    27587287413 Июл 2022 в 14:29
    Очередное вранье от нашего губернатора. А как быть с уже новыми автобусами?) Ни в одном из новых автобусов №101 по маршруту Санкт-Петербург-Кронштадт (это городской маршрут), или нет валидаторов (они сняты, места замотаны изолентой, видны даже кабеля), или они не работают. При этот везде есть надписи что оплата возможна в том числе и банковской картой, и QR-кодом. По факту оплата возможна или подорожником, или наличными, предлагают также оплату банковским переводом по номеру телефона. На многих автобусах нет кондуктора, оплата водителю, выход только через переднюю дверь. На данной маршруте все автобусы новые! Билет с QR-кодом на данный номер маршрута можно купить и в кассах метро, из других кассах (кисках). Парадокс!! Ждем 15 июля 2022г.
    +1-0
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