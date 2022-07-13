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    Глава Белгородской области рассказал о мошенничестве с компенсациями за украинские обстрелы

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о недобросовестных жителях региона, которые разбивают кафельную плитку и стекла в своем жилье. Так они хотят получить компенсации, положенные пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. Об этом 13 июля пишет «Коммерсантъ».

    «К сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна», — рассказал он.

    Такую тему глава региона поднял, отвечая на вопрос жительницы Белгорода о возмещении ущерба за мебель, холодильник и телевизор. По словам Гладкова, для властей главной задачей является восстановление окон, балконов и дверей.

    «Есть огромные дома, где стоят огромные бассейны. Не смогу помочь по восстановлению бассейна. Периметр восстановим, кровлю, стекла, двери. Я думаю, что это справедливо», — добавил губернатор приграничной Белгородской области.

    На территории Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины действует режим повышенной террористической опасности. В некоторых населенных пунктах введен режим ЧС. Из-за обстрела в ночь на 3 июля в Белгороде погибли четверо. Еще четверо, включая десятилетнего мальчика, ранены.

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