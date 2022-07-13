Глава Белгородской области рассказал о мошенничестве с компенсациями за украинские обстрелы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о недобросовестных жителях региона, которые разбивают кафельную плитку и стекла в своем жилье. Так они хотят получить компенсации, положенные пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. Об этом 13 июля пишет «Коммерсантъ».

«К сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна», — рассказал он.